Köln (SID) - Ziel Bundesliga: Die Fusion mit der größten österreichischen Fußball-Beratungsagentur "Grass is Green" soll der größten spanischen Spieleragentur "You First" (YF) auch zu mehr Marktmacht in Deutschland verhelfen.

"Unser Ziel ist es, in den Top-Ligen präsent zu sein", sagte YF-Geschäftsführer Juan Aisa über den Zusammenschluss: "Damit stärken wir unsere Position als eine der größten Sport-Agenturen weltweit."

"Grass is Green" betreut unter anderem den österreichischen Nationalspieler Christoph Baumgartner ( TSG Hoffenheim), zu den über 1000 Klienten von "You First" zählt Fabian Ruiz vom SSC Neapel. Die neue Agentur ist gemessen am Marktwert der Fußballer die siebtgrößte weltweit.