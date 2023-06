Der ägyptische Fußball-Spitzenklub Al-Ahly Kairo hat zum elften Mal die afrikanische Champions League gewonnen. Der Rekordsieger entthronte im Finale den Titelverteidiger Wydad Casablanca durch ein 1:1 (0:1) im Rückspiel in Marokko, nachdem Al-Ahly das Hinspiel auf eigenem Platz 2:1 gewonnen hatte.

Kairo feierte durch die Rückkehr auf Afrikas Fußball-Thron seinen dritten Erfolg in der kontinentalen Königsklasse in vier Jahren. Casablanca hatte 2022 nur den Hattrick der Ägypter verhindern können. Durch den Sieg in Afrikas bedeutendstem Vereinswettbewerb ist Al-Ahly automatisch für die Klub-WM qualifiziert.