Trotz Schulterverletzung führt Kapitän Salman Al-Faraj Saudi-Arabiens Aufgebot für die Fußball-WM in Katar an.

Köln (SID) - Trotz Schulterverletzung führt Kapitän Salman Al-Faraj Saudi-Arabiens Aufgebot für die Fußball-WM in Katar (20. November bis 18. Dezember) an. Seit dem Länderspiel gegen Island am vergangenen Sonntag (1:0) ist der Mittelfeldstar angeschlagen.

Nach Angaben von Nationaltrainer Herve Renard hat der 33-Jährige noch Schmerzen, er soll aber rechtzeitig für den Auftakt in Gruppe C gegen Argentinien am 22. November fit werden. Die weiteren WM-Gegner der Grünen Falken sind Polen (26. November) und Mexiko (30. November). - Das saudi-arabische WM-Aufgebot:

Tor: Mohammed Al-Owais (Al-Hilal), Nawaf Al-Aqidi (Al-Nassr), Mohammed Al Rubaie Al-Yami (Al-Ahli)

Abwehr: Yasser Al-Shahrani (Al-Hilal), Hassan Tambakti (Al-Shabab), Abdulelah Al-Amri (Al-Nassr), Ali Al-Bulaihi (Al-Hilal), Abdullah Mado (Al-Nassr), Saud Abdulhamid (Al-Hilal), Sultan Al-Ghanam (Al-Nassr), Mohammed Al-Breik (Al-Hilal)

Mittelfeld: Salman Al-Faraj (Al-Hilal), Riyadh Sharahili (Abha), Ali Al-Hassan (Al-Nassr), Mohamed Kanno (Al-Hilal), Abdulelah Al-Malki (Al-Hilal), Sami Al-Najei (Al-Nassr), Abdullah Otayf (Al-Hilal), Nasser Al-Dawsari (Al-Hilal), Abdulrahman Al-Aboud (Al-Ittihad), Salem Al-Dawsari (Al-Hilal), Hattan Bahebri (Al-Shabab)

Angriff: Fahad Al-Muwallad (Al-Shabab), Haitham Asiri (Al-Ahli), Saleh Al-Shehri (Al-Hilal), Firas Al-Buraikan (Al-Fateh)