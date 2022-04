Madrid (SID) - Der spanische Fußball-Erstligist Deportivo Alaves hat Trainer Jose Luis Mendilibar nach nur vier Monaten im Amt entlassen. Der 61-Jährige hatte in zwölf Spielen nur einen Sieg geholt. Alaves war am Wochenende auf den letzten Platz der Primera Division abgerutscht, nach sechs Jahren im Oberhaus droht die Rückkehr in die Zweitklassigkeit.