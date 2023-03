Die Polizei in Rom hat einen Fan identifiziert, der beim Derby zwischen Lazio und der AS Rom ein Trikot mit der Aufschrift "Hitlerson" getragen hat.

Köln (SID) - Die Polizei in Rom hat einen deutschen Staatsbürger identifiziert, der beim Fußball-Derby zwischen Lazio und der AS Rom am Sonntag ein Lazio-Trikot mit der Aufschrift "Hitlerson" sowie der Nummer 88 getragen hat. Das teilte die römische Polizei mit. Der Deutsche muss sich nun wegen Verherrlichung des Nationalsozialismus verantworten, ihm droht eine Gefängnisstrafe von bis zu 18 Monaten und eine Geldstrafe von bis zu 6000 Euro.

Die Partie (1:0) wurde zudem durch antisemitische Gesänge einiger Lazio-Fans überschattet. Zwei rumänische Täter wurden identifiziert, das italienische Sportgericht untersucht den Vorfall.

Lazio distanzierte sich in einer Erklärung von den Vorfällen und will mit den Behörden zusammenarbeiten, um "diese Phänomene zu vermeiden, zu isolieren und zu bekämpfen".