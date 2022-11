Den 2:0-Erfolg von Argentinien gegen Mexiko sahen am Samstagabend in der Live-Übertragung in der ARD 5,33 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer.

Doha (SID) - Den 2:0-Erfolg des zweimaligen Weltmeisters Argentinien mit Superstar Lionel Messi gegen Mexiko sahen am Samstagabend in der Live-Übertragung in der ARD 5,33 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Der Marktanteil belief sich auf 21,0 Prozent. Es war die meistgesehene Sendung im Ersten am Samstagabend, insgesamt bewegen sich die WM-Quoten in Deutschland weiterhin auf einem niedrigen Niveau.

Das 17.00-Uhr-Spiel zwischen Titelverteidiger Frankreich und Dänemark (2:1) mit einem Doppelpack des französischen Stars Kylian Mbappe verfolgten 4,63 Millionen Fans (MA: 28,2 Prozent). Das Spiel zwischen Polen und Saudi-Arabien (2:0) mit dem ersten WM-Tor des polnischen Starstürmers Robert Lewandowski lockte 3,06 Millionen Zusehende (MA: 26,8 Prozent) an. Die Begegnung war um 14.00 Uhr angepfiffen worden.

Das 11.00-Uhr-Spiel zwischen Tunesien und Australien (0:1) wurde exklusiv vom Streamingdienst MagentaTV in Deutschland ausgestrahlt. Das Tochter-Unternehmen der Deutschen Telekom zeigt alle 64 WM-Spiele in Katar live.