Köln (SID) - Die ARD hat den 14. November zum "Thementag Katar" erklärt. Sechs Tage vor der Eröffnung der Fußball-WM im Wüstenstaat (20. November bis 18. Dezember) wird das Erste crossmedial und auf allen Ausspielwegen in Reportagen, Talks und anderen Formaten berichten.

In der Reportage "Thomas Hitzlsperger: Katar – warum nur?" will der ehemalige Nationalspieler die umstrittene Vergabe des Turniers ergründen und die Arbeitsbedingungen auf WM-relevanten Baustellen in den Blick nehmen. Auch die heutigen Nationalspieler Manuel Neuer und Ilkay Gündogan sind als Gesprächspartner dabei.

Die Talkshow "hart aber fair" wird sich zudem mit der WM beschäftigen, ebenso eine Satire mit Olli Dittrich am späten Abend. Zuvor läuft "WM der Lügen – wie die FIFA Katar schönredet". Podcasts und Radiosendungen sollen das Programm ergänzen.