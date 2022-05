Der FC Arsenal muss sich in der englischen Premier League wahrscheinlich mit einem Europa-League-Platz abfinden.

Köln (SID) - Der FC Arsenal muss sich in der englischen Premier League wahrscheinlich mit einem Europa-League-Platz abfinden. Nach der Derby-Niederlage bei Tottenham Hotspur (0:3) verlor der 13-malige Meister am Montag auch bei Newcastle United 0:2 (0:0) und bleibt Tabellenfünfter. Am letzten Spieltag genügt den Spurs somit ein Unentschieden bei Absteiger Norwich City, um den vierten Platz abzusichern.

Arsenals Ben White unterlief im St. James' Park ein Eigentor zu Newcastles Führung. Bruno Guimaraes (85.) traf zum Endstand. Der deutsche Torhüter Bernd Leno saß bei Arsenal auf der Bank.