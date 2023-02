Manama (SID) - Scheich Salman bin Ibrahim Al-Khalifa aus Bahrain bleibt Präsident des asiatischen Fußball-Kontinentalverbandes AFC. Der 57-Jährige wurde am Mittwoch auf dem Kongress des Verbandes in seinem Heimatland ohne Gegenkandidaten für eine weitere vierjährige Amtszeit gewählt. Al-Khalifa, stellvertretender Chef des Weltverbandes FIFA, hatte die Position vor zehn Jahren übernommen.

Al-Khalifa war 2016 als Gegenkandidat von Gianni Infantino für das Amt des FIFA-Präsidenten angetreten. Bei der kommenden Abstimmung im März in Kigali/Ruanda will der Scheich den Schweizer bei dessen Wiederwahl an die Spitze des Weltverbandes unterstützen.