Auch Stefan Kuntz hat mit der türkischen Fußball-Nationalmannschaft eine deutliche Pleite gegen Japan kassiert. Im belgischen Genk verlor Kuntz, der auch als Kandidat für den vakanten Bundestrainer-Posten gilt, einen Test gegen den Deutschland-Schreck mit 2:4 (1:3). Japan hatte am Samstag mit einem 4:1 gegen das DFB-Team das Ende von Bundestrainer Hansi Flick eingeleitet.

Und nun das von Kuntz? Die Kritik am Europameister von 1996 war nach dem jüngsten 1:1 gegen Armenien in der EM-Qualifikation lauter geworden. Der Test in Genk dürfte die Skeptiker bestätigen: Atsuki Ito (15.) und Keito Nakamura (28./36.) brachten Japan schnell mit 3:0 in Führung, der Hoffenheimer Ozan Kabak (44.) und Bertug Yildirim (61.) verkürzten. Ein von Junya Ito (78.) verwandelter Elfmeter machte aber alles klar.