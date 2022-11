Keine Tore, wenig Chancen, die Vorsicht regiert: Bereits mitten in der Vorrunde steuert die Fußball-WM in Katar auf einen traurigen 0:0-Rekord zu.

Doha (SID) - Keine Tore, wenig Chancen, die Vorsicht regiert: Bereits mitten in der Vorrunde steuert die Fußball-WM in Katar auf einen traurigen 0:0-Rekord zu. Für den Weltverband FIFA und seine Technical Study Group (TSG) keine Überraschung. "Das passiert, weil die Teams zu Beginn nicht zu viel Risiko eingehen wollen", sagte der frühere Bundesligaspieler Sunday Oliseh am Samstag.

Der Nigerianer führte aus: "Daten zeigen, dass 70 Prozent der Teams, die ihr erstes Spiel verloren haben, in der Gruppenphase ausscheiden - das wissen alle." Der italienische Trainer Alberto Zaccheroni meinte: "Viele Mannschaften setzen auf einen vorsichtigen Ansatz" mit Fünferkette, die "sehr kompakt" stehe. "Sie wollen sich aus dem ersten Spiel mindestens einen Punkt sichern."

An den ersten Spieltagen der acht Vorrundengruppen gab es vier torlose Begegnungen, am zweiten Spieltag kam bislang das 0:0 zwischen England und den USA dazu. Der Rekord steht bei sieben Spielen ohne Treffer - aufgestellt bei den Weltmeisterschaften 1982, 2006, 2010 und 2014. Dass sich der Torschnitt dennoch auf dem Niveau vergangener WM-Ausgaben bewegt, liegt an den Kantersiegen der Engländer gegen Iran (6:2) und der Spanier gegen Costa Rica (7:0).

Die Vorsicht gipfelte beim 0:0 zwischen Uruguay und Südkorea am Donnerstag. Zum ersten Mal in einem WM-Spiel im 21. Jahrhundert gab keine der beiden Mannschaften einen Schuss aufs Tor ab.