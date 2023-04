Ausbruch vertagt: Am Fuße des Vesuvs muss die SSC Neapel noch mindestens vier Tage länger auf den seit 33 Jahren ersehnten dritten Scudetto warten.

Ausbruch vertagt: Am Fuße des Vesuvs muss die SSC Neapel noch mindestens vier Tage länger auf den seit 33 Jahren ersehnten dritten Scudetto warten. Ein 1:1 (1:0) gegen US Salernitana am Sonntag reichte den Erben von Diego Maradona noch nicht, um die große Feier ihres ersten italienischen Fußball-Meistertitels seit 1990 zu starten.

Dabei erschien alles bestens vorbereitet. Der einzig verbliebene Verfolger Lazio Rom hatte vor dem Anpfiff im Maradona-Stadion schon 1:3 (1:0) bei Inter Mailand verloren - und Napoli führte durch ein Tor von Mathias Olivera (62.) gegen Salernitana. Kurz vor der großen blau-weißen Eruption aber gab Boulaye Dia (84.) den Partyschreck.

Dennoch ist der SSC der Scudetto nur noch rechnerisch zu nehmen. Der Vorsprung auf Lazio beträgt sechs Spieltage vor dem Saisonende 18 Punkte, somit fehlt noch ein Unentschieden zum Titelgewinn. Am Donnerstag spielt Neapel bei Udinese Calcio.