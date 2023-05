Nach dem Halbfinal-Aus von AZ Alkmaar gegen West Ham United in der Conference League ist es am Donnerstagabend zu Ausschreitungen gekommen.

Nach dem Halbfinal-Aus von AZ Alkmaar gegen West Ham United in der Conference League ist es am Donnerstagabend zu Ausschreitungen gekommen. Laut Medienberichten wurden nach der 0:1-Heimniederlage des niederländischen Fußball-Klubs auch Spieler in Auseinandersetzungen hineingezogen.

Wie die niederländische Nachrichtenagentur ANP berichtete, stürmten AZ-Anhänger kurz nach dem Schlusspfiff die Haupttribüne des AFAS-Stadions in Alkmaar und gingen auf die Fans von West Ham los, die ihren Sieg feierten. Auf Twitter veröffentlichte Bilder zeigen eine Gruppe, die einen Zaun durchbricht bevor es zur Konfrontation kommt. Auf anderen Aufnahmen sind Spieler des englischen Klubs zu sehen, die versuchen, die Unruhestifter aktiv zurückzudrängen.

West-Ham-Teammanager David Moyes erklärte ANP nach dem Spiel, dass seine Spieler sich eingemischt hätten, um ihre Freunde und Familie zu schützen: "Meine Eltern und Freunde waren ebenfalls auf der Tribüne. Ich habe erst später gesehen, was passiert ist."

Zuletzt war es immer wieder zu Vorfällen im niederländischen Fußball gekommen. Am Sonntag war das Erstligaspiel zwischen dem FC Groningen und Ajax Amsterdam unterbrochen worden, nachdem unter anderem Rauchbomben auf das Spielfeld geworfen wurden. Im vergangenen Monat hatte Ajax-Mittelfeldspieler Davy Klaassen eine Kopfverletzung erlitten, nachdem ein Feyenoord-Fan von der Tribüne aus ein Feuerzeug nach ihm geworfen hatte.