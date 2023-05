Die Aussicht auf den neunten Meistertitel hat der Aktie von Borussia Dortmund am Montag zu einem gewaltigen Kurssprung verholfen.

Die Aussicht auf den neunten Meistertitel hat der Aktie von Borussia Dortmund am Montag zu einem gewaltigen Kurssprung verholfen. Das Papier des einzigen deutschen börsennotierten Fußball-Bundesligisten kletterte in der ersten Stunde des elektronischen Handels Xetra um rund 15 Prozent auf 5,15 Euro. So hoch war die Aktie zuletzt vor rund 20 Monaten notiert.

Der BVB liegt vor dem letzten Spieltag zwei Punkte vor Serienmeister Bayern München und kann den Titel mit einem Heimsieg gegen den Mainz 05 FSV Mainz 05 am Samstag endgültig unter Dach und Fach bringen. Es wäre die erste deutsche Meisterschaft für die Westfalen seit 2012.

Von ihrem Ausgabepreis ist die BVB-Aktie aber noch ein gutes Stück entfernt. Der Preis für einen Anteilsschein hatte beim Börsendebüt am 31. Oktober 2000 elf Euro betragen. Danach fiel die Aktie ins Bodenlose. In den Jahren 2008, 2009 und 2010 war der Anteilsschein zwischenzeitlich sogar zu einem Pennystock verkümmert, also weniger als einen Euro wert.