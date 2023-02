Köln (SID) - Auch die Fans des SSC Neapel fiebern dem Champions-League-Kracher gegen den Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt entgegen. Für das Hinspiel im Achtelfinale in Frankfurt (21. Februar) wurden die 2600 Gäste-Karten innerhalb von 20 Minuten verkauft. Insgesamt 8000 Neapel-Fans hatten sich online für einen Ticketerwerb gemeldet.

Die Neapolitaner sind momentan auf dem besten Weg zum ersten Scudetto seit 1990, in der italienischen Meisterschaft führen sie die Tabelle mit 13 Punkten Vorsprung an. Das nächste Serie-A-Spiel am Sonntagabend gegen Cremonese im 50.000 Zuschauer fassenden Maradona-Stadion ist ausverkauft.