Die Fußballerinnen des FC Barcelona verlieren kurz vor dem Finale in der Champions League gegen den VfL Wolfsburg bei Madrid CF mit 1:2.

Die Fußballerinnen des FC Barcelona haben kurz vor dem Finale in der Champions League gegen den VfL Wolfsburg ihre erste Liga-Niederlage seit fast zwei Jahren hinnehmen müssen. Das Team um die zweimalige Weltfußballerin Alexia Putellas, die ihren ersten Treffer nach einer schweren Knieverletzung erzielte, verlor am Sonntag zum Abschluss der Liga F mit 1:2 (0:2) bei Madrid CF.

Anfang Mai war bereits Barcas beeindruckende Serie von 62 Siegen am Stück gerissen. Die letzte Niederlage in der Liga hatte der bereits feststehende Meister am 1. Juni 2021 kassiert.

Am 3. Juni trifft Barcelona im Finale der Königinnenklasse in Eindhoven auf Wolfsburg. Das Spiel ist mit 34.120 Zuschauenden ausverkauft.