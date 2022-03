Der spanische Fußball-Topklub FC Barcelona hat einen neuen Hauptsponsor an Land gezogen.

Barcelona (SID) - Der spanische Fußball-Topklub FC Barcelona hat einen neuen Hauptsponsor an Land gezogen. Wie die Katalanen am Dienstag bekannt gaben, wird der Audio-Streaming-Dienst Spotify in den kommenden vier Jahren Trikotsponsor bei den Männern und Frauen.

Das Stadion soll zudem in Spotify Camp Nou umbenannt werden. Darüber müssen aber noch die Mitglieder auf einer außerordentlichen Versammlung am 3. April abstimmen. Laut spanischen Medien soll Barca 57,5 Millionen Euro pro Saison erhalten.