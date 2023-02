Der FC Barcelona hat eine Vorentscheidung im Titelkampf in Spanien verpasst.

Almería (SID) - Der FC Barcelona hat eine Vorentscheidung im Titelkampf in Spanien verpasst. Die Katalanen unterlagen drei Tage nach dem Aus in der Europa League bei Kellerkind UD Almeria völlig überraschend mit 0:1 (0:1) und haben damit sieben Punkte Vorsprung auf den Erzrivalen Real Madrid. Der Titelverteidiger musste sich am Samstag mit einem 1:1 (0:0) im Stadtderby gegen Atletico begnügen.

El Bilal Toure (24.) traf für Außenseiter Almeria. Für Fußball-Nationaltorhüter Marc-Andre ter Stegen war es erst das achte Gegentor im 23. Ligaspiel in dieser Saison.

Real agierte nach einer Roten Karte für Angel Correa wegen einer Tätlichkeit gegen Nationalspieler Antonio Rüdiger ab der 64. Minute in Überzahl. Doch die Gäste gingen durch Jose Maria Gimenez (78.) sogar in Führung. Alvaro (85.) gelang noch der Ausgleich.