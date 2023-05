Trainer Steffen Baumgart vom 1. FC Köln hat Bundestrainer Hansi Flick seinen Mittelstürmer Davie Selke (28) ans Herz gelegt. Auf die Frage, welcher FC-Profi das Zeug habe, im Kader für die Heim-EM 2024 zu stehen, sagte Baumgart bei der Talkrunde "Loss mer schwade": "Wir haben nur zwei Mittelstürmer: Niclas Füllkrug und Selke."

Er sei "gespannt", ob komplett an Selke "vorbeigeschaut wird, wenn er gesund bleibt und wenn das weiter so klappt, wie jetzt gerade angedeutet. Ich würde es ihm zutrauen." Selke, im Winter von Hertha BSC nach Köln gewechselt, erzielte nach Anlaufschwierigkeiten in den vergangenen fünf Spielen vier Tore. Der Bremer Füllkrug spielte sich mit einer starken Hinrunde in den deutschen WM-Kader für Katar und gilt derzeit als gesetzt.

Baumgart (51) glaubt zudem, dass auch FC-Torhüter Marvin Schwäbe den Sprung in die Nationalmannschaft schaffen könnte, "wenn er sich weiterentwickelt – vielleicht nicht gleich als Nummer eins."

Am 34. Spieltag erwartet Köln Rekordmeister FC Bayern (Samstag, 15.30 Uhr/Sky) und würde mit einem Erfolg die Meisterträume der Münchner endgültig platzen lassen. "Wir spielen nicht für Dortmund oder gegen die Bayern", betonte Baumgart, "sondern wir spielen für Köln und wollen eine geiles Spiel machen. Wir wollen unseren Fußball durchbringen und dann sehen, was dabei rauskommt. Aber wir haben mit unserer Art schon öfter mal überraschen können."

In der Hinrunde trotzten die Kölner, für die es sportlich um nichts mehr geht, den Bayern in München ein 1:1 ab.