Der FC Bayern hat sein viertes Meister-"Double" auf einem vollbesetzten Marienplatz in der Münchner Innenstadt gefeiert. Die Männer-Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel und das Frauen-Team von Coach Alexander Straus wurden am Rathausbalkon von rund 20.000 begeisterten Fans empfangen. Die Stadt musste den überfüllten Platz bereits eine halbe Stunde vor Beginn der Party wegen Überfüllung für weitere Besucher sperren.

Um 18.28 Uhr brachten Spielführerin Lina Magull und Kapitän Manuel Neuer die jeweilige Schale auf den Balkon. Neben Klubpräsident Herbert Hainer und dem neuen Vorstandschef Jan-Christian Dreesen feierte auch der entlassene Sportvorstand Hasan Salihamidzic mit.

Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) empfing beide Mannschaften an seinem Amtssitz mit den Worten: "Ihr wart jetzt schon ein paar Mal hier, aber sowas wie dieses Wochenende habe ich noch nicht erlebt." Der Erfolg der Frauen habe ihn an sein erstes Fußballspiel als Fan im Grünwalder Stadion erinnert, erzählte er - ein 11:1 der Bayern gegen Borussia Dortmund 1971. "Gratulation - und bis nächstes Jahr", rief Reiter.

Die Männer hatten sich den elften Titel in Serie am Samstag mit einem 2:1 beim 1. FC Köln gesichert. Die Frauen zogen am Sonntag mit dem 11:1 gegen Turbine Potsdam nach und feierten ihre fünfte Meisterschaft.