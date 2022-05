Köln (SID) - Die britische Rundfunkanstalt BBC hat mit einer Einblendung im Tickerlaufband während einer Live-Übertragung für Aufregung gesorgt und sich anschließend für den Fauxpas entschuldigt. "Manchester United are rubbish" ("Manchester United ist Müll") war im Fernsehprogramm am unteren Bildschirmrand zu lesen - sehr zum Unmut der Anhänger des englischen Fußballklubs.

"Ich hoffe, dass die Fans von Manchester United sich davon nicht beleidigt gefühlt haben", sagte Moderatorin Annita McVeight und versuchte zu erklären, was passiert war. "Hinter den Kulissen lernte jemand, wie man den Text in den Ticker einfügt. Das war ein Fehler und sollte nicht auf dem Bildschirm erscheinen", so McVeight.

Kurz gesagt: ein Trainingsunfall. "Entschuldigung, wenn Sie das gesehen haben, sich beleidigt gefühlt haben und ein Fan von Manchester United sind", sagte die TV-Moderatorin.