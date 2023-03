Die belgische Fußball-Nationalmannschaft muss am Dienstag in Köln gegen Deutschland auf Star-Torwart Thibaut Courtois verzichten.

Brüssel (SID) - Die belgische Fußball-Nationalmannschaft muss am Dienstag (20.45 Uhr/RTL) in Köln gegen Deutschland auf Star-Torwart Thibaut Courtois verzichten. Dieser leide "unter leichten Schmerzen im Adduktorenbereich", teilte der belgische Verband am Sonntag mit.

Vorsichtshalber wird Trainer Domenico Tedesco deshalb auf den Keeper von Real Madrid verzichten. Anstelle von Courtois wird der Wolfsburger Schlussmann Koen Casteels zwischen den Pfosten der Roten Teufel stehen.