Der frühere Bayern-Profi Mark van Bommel hat den belgischen Fußballklub Royal Antwerpen zum ersten Meistertitel seit 66 Jahren geführt und dem Verein somit das Double gesichert. Zuletzt war Antwerpen 1957 belgischer Meister, es ist die fünfte Meisterschaft für den Verein.

In einem spannenden Ligafinale reichte Antwerpen ein 2:2 (0:1) beim KRC Genk, um den Titel perfekt zu machen. Kapitän und Routinier Toby Alderweireld erlöste sein Team in der vierten Minute der Nachspielzeit. Konkurrent Union Saint-Gilloise musste eine 1:3-Niederlage beim vorherigen Meister FC Brügge hinnehmen und schloss die Saison als Dritter punktgleich mit Genk ab.

Am 30. April hatte Antwerpen im Brüsseler Heyselstadion mit einem 2:0-Sieg gegen KV Mechelen den insgesamt vierten Pokalsieg gefeiert. In den letzten drei Spielzeiten ging der Meistertitel an den FC Brügge, der in der separat ausgespielten Meisterrunde abgeschlagen Letzter wurde.

Bei seiner letzten Trainerstation in der Bundesliga war van Bommel beim VfL Wolfsburg im Oktober 2021 nach nur 115 Tagen im Amt entlassen worden. In Antwerpen übernahm der 46-Jährige Ende Mai 2022.