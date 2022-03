Armel Bella Kotchap von VfL Bochum steht der deutschen U21-Auswahl im wichtigen EM-Qualifikationsspiel am Dienstag in Israel zur Verfügung.

Köln (SID) - Armel Bella Kotchap von Fußball-Bundesligist VfL Bochum steht der deutschen U21-Auswahl im wichtigen EM-Qualifikationsspiel am Dienstag in Israel zur Verfügung. Der Innenverteidiger kehrte nach seiner Corona-Infektion zum Team von Trainer Antonio Di Salvo zurück. Das teilten der Deutsche Fußball-Bund (DFB) und Bochum am Samstag per Twitter mit. Den 4:0-Erfolg gegen Lettland am Freitag in Aachen hatte Bella Kotchap noch verpasst.