Jude Bellingham hat den spanischen Rekordmeister Real Madrid gleich in seinem Pflichtspieldebüt an die Tabellenspitze von La Liga geschossen.

Jude Bellingham hat den spanischen Rekordmeister Real Madrid gleich in seinem Pflichtspieldebüt an die Tabellenspitze von La Liga geschossen - und dabei sogar zwei Altmeister für eine Weile vergessen gemacht. Der Engländer steuerte am ersten Spieltag beim 2:0 (2:0) bei Athletic Bilbao einen Treffer bei (36.), in Reals Mittelfeld war der Zugang von Borussia Dortmund am Samstag der Chef. Ex-Weltmeister Toni Kroos (33) und der kroatische Star Luka Modric (37) saßen zunächst auf der Bank.

Die Königlichen teilen sich nun die Tabellenspitze zunächst mit Rayo Vallecano, der erste Spieltag ist allerdings längst nicht beendet: Am Sonntag (21.30 Uhr) startet Meister FC Barcelona beim FC Getafe in die Saison, Reals Stadtrivale Atletico Madrid ist erst am Montag (21.30 Uhr/jeweils DAZN) gegen den FC Granada gefordert.

Bellingham (20) bildete mit Eduardo Camavinga (20), Fede Valverde (25) und Aurelien Tchouameni (23) ein junges Real-Mittelfeld. Der Brasilianer Rodrygo (28.) brachte Madrid aus spitzem Winkel in Führung, nur acht Minuten später traf Bellingham nach einem Eckball zum 2:0.

Kroos (71. Minute) und Modric (80.) wurden im Laufe der zweiten Hälfte eingewechselt, das galt auch für den deutschen Nationalspieler Antonio Rüdiger. Nach dem Kreuzbandriss bei Thibaut Courtois stand der ukrainische Ersatztorwart Andrij Lunin in Reals Tor.