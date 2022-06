Vor dem Duell zwischen Deutschland und England am Dienstag hat ein Fußballfan von der Insel für einen nächtlichen Einsatz der Feuerwehr gesorgt.

München (SID) - Pyrotechnik im Hotelzimmer: Vor dem Prestige-Duell zwischen Deutschland und England am Dienstag hat ein Fußballfan von der Insel für einen nächtlichen Einsatz der Münchner Feuerwehr gesorgt. Wegen deutlicher Rauchentwicklung im ersten Obergeschoss wurde ein Löschzug in die Ingolstädter Straße gerufen: Der Engländer hatte die bengalische Fackel aus dem Fenster seines Hotelzimmers gezündet, der Rauch zog in das Gebäude und verteilte sich dort.

"Tagesaktueller Tipp", schrieb die Feuerwehr München später in einer Pressemitteilung: "Bitte keine Bengalfackel im Hotelzimmer zünden. Denn das wird definitiv ein teures Vergnügen. Und noch viel wichtiger: es gefährdet alle anderen Hotelgäste!"

Verletzt wurde allerdings niemand. Das Hotel wurde durch die Einsatzkräfte "entraucht", anschließend übernahm die Polizei München die weitere Bearbeitung des Falls.