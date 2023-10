US-Nationaltrainer Gregg Berhalter geht mit großer Vorfreude, aber auch mit riesigem Respekt in das Duell mit seiner früheren Wahlheimat Deutschland. "Für mich ist Deutschland Topfavorit auf den EM-Titel", sagte der frühere Profi von Energie Cottbus und 1860 München der Sport Bild.

"Wenn du dir den Plan zurechtlegst, realisierst du noch mal besonders, wie viele außergewöhnliche Spieler Deutschland hat", führte Berhalter aus: "Gündogan, Kimmich, Musiala, Havertz, Wirtz, Sane – ich könnte sie alle aufzählen. Du kannst dich nicht nur auf einzelne Spieler konzentrieren."

Auch Verteidiger Antonio Rüdiger hat es dem ehemaligen Abwehrspieler angetan. "Er hat eine fantastische Wettkampf-Einstellung. (...) Es ist so schwierig, gegen ihn zu bestehen. Es ist purer Genuss, Antonio spielen zu sehen", schwärmte Berhalter.

Seine Aufregung vor dem Länderspiel gegen die DFB-Auswahl am Samstag (21.00 Uhr MESZ/RTL) in Hartford/Connecticut sei "riesig", meinte Berhalter (50): "Das Aufeinandertreffen ist sehr speziell für mich. In Deutschland habe ich mich immer zu Hause gefühlt. Es wird ein großartiges, hochklassiges Spiel gegen eine Weltmacht des Fußballs."