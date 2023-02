Medienmogul Silvio Berlusconi will offenbar einen Minderheitsanteil am Fußball-Erstligisten AC Monza laut Medienberichten verkaufen.

Köln (SID) - Medienmogul Silvio Berlusconi will offenbar einen Minderheitsanteil am Fußball-Erstligisten AC Monza laut Medienberichten verkaufen. Der ehemalige italienische Ministerpräsident plant eine Kapitalaufstockung, die den Einstieg eines finanzstarken Partners ermöglichen soll. Dies berichtete die Gazzetta dello Sport am Dienstag.

Mit der Suche nach Interessenten hat Berlusconi bereits internationale Investmentbanken beauftragt, mögliche Investoren sollen aus dem Nahen Osten kommen.

Mit einem neuen Partner will Monza in den Kader verstärken. Der vor 110 Jahren gegründete Fußballklub hat seit der Übernahme durch den Ex-Milan-Eigentümer Berlusconi einen sportlichen Aufschwung erlebt und stieg aus der 4. Liga in die Serie A auf.

Der lombardische Erstligist belegt derzeit mit 29 Punkten Platz 11 in der Serie-A-Tabelle. Berlusconis Ziel ist es, Monza in die Champions League zu bringen.