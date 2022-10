Frankfurt am Main (SID) - DFB-Geschäftsführer Oliver Bierhoff rechnet fest mit einer WM-Teilnahme von Stammkeeper Manuel Neuer. "Das eine ist, wenn einer überhaupt nicht kann. Das andere ist, wenn man sagt, man hat so viele Spiele und gibt einem bewusst eine Pause, um richtig gesund zu werden", sagte Bierhoff bei einer Medienrunde auf dem Campus des Deutschen-Fußball-Bundes: "Ich habe keine Rückmeldung, dass das eine langwierige Geschichte ist."

Neuer fehlte den Bayern zuletzt in drei Partien wegen einer Schultereckgelenkprellung, auch der Muskelfaserriss von Leroy Sane werde mit Blick auf die WM (20. November bis 18. Dezember) wohl nicht zum Problem. Derzeit sei generell "keiner da, bei dem wir die WM abschreiben müssten", führte Bierhoff aus.

Selbst bei Florian Wirtz bestehe nach seinem Kreuzbandriss noch Hoffnung. "Am Ende hängt es an den Trainern, was sie ihm zutrauen", erklärte Bierhoff: "Bei 26 Spielern gibt es viele Gedanken. Vielleicht macht es auch Sinn einen Spieler mitzunehmen, der die Spielpraxis nicht hat, aber dann so ein Turnier mitkriegen würde."