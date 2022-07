Köln (SID) - Der englische Fußball-Meister Manchester City hat den Vertrag mit Mittelfeldspieler Rodri vorzeitig bis 2027 verlängert. Wie die Skyblues am Dienstag mitteilten, bleibt der spanische Nationalspieler dem Klub damit drei weitere Jahre erhalten.

"Zu City zu wechseln war die beste Entscheidung, die ich in meiner Karriere getroffen habe", sagte Rodri (26): "Ich habe bislang jede Sekunde geliebt. Die Fans haben mich fantastisch aufgenommen, ich fühle mich vom Verein unterstützt und der Trainer pusht mich jeden Tag."

In seinen ersten drei Saisons in Manchester kam Rodri auf 151 Einsätze (13 Tore), zudem absolvierte er bislang 33 Länderspiele. Im Sommer 2019 war er für eine festgeschriebene Ausstiegsklausel in Höhe von 70 Millionen Euro von Atletico Madrid zu den Citizens gewechselt.