Der FC St. Pauli hat seinen Titel in der Blindenfußball-Bundesliga erfolgreich verteidigt.

Köln (SID) - Der FC St. Pauli hat seinen Titel in der Blindenfußball-Bundesliga erfolgreich verteidigt. Die Hamburger gewannen am letzten Spieltag am Samstag auf dem Kölner Roncalliplatz mit 4:0 gegen den direkten Konkurrenten MTV Stuttgart. Dritter im Abschlussklassement wurden die Sportfreunde Blau-Gelb Blista Marburg.

"Es war ein verdienter und richtig geiler Sieg", sagte St.-Pauli-Coach Wolf Schmidt. Zweifacher Torschütze der Hanseaten war Jonathan Tönsing, der seine Gesamttrefferausbeute auf neun erhöhte. Außerdem traf Rasmus Narjes ebenfalls doppelt für St. Pauli.

Die Entscheidung in der Blindenfußball-Bundesliga war eingebettet in die Inklusionstage der Sepp-Herberger-Stiftung des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) in der Domstadt.