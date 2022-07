Rio-Weltmeister Jerome Boateng kann sich eine Rückkehr in die Fußball-Bundesliga vorstellen.

Köln (SID) - Rio-Weltmeister Jerome Boateng kann sich eine Rückkehr in die Fußball-Bundesliga vorstellen. "Abgeschlossen ist das Thema nicht. Die Bundesliga ist kein No-Go", sagte der langjährige Verteidiger von Bayern München im Interview mit dem kicker (Montagsausgabe). Vor rund einem Jahr war Boateng vom deutschen Rekordmeister zu Olympique Lyon nach Frankreich gewechselt, sein Vertrag läuft im kommenden Sommer aus.

Boateng könne sich "in Europa vieles vorstellen. Dazu gehört auch Deutschland, weil es eine tolle Liga mit tollen Mannschaften und tollen Fans ist." Mit den Münchnern hatte der 33-Jährige in zehn Jahren unter anderem neun deutsche Meistertitel und zweimal die Champions League gewonnen. Das seien "die schönsten Jahre in meinem Fußballerleben" gewesen, sagte Boateng.

Im Januar 2007 hatte Boateng bei Hertha BSC in der Bundesliga debütiert, nur wenige Monate später wechselte er zum Hamburger SV. Nach drei Jahren in der Hansestadt ging der Innenverteidiger zu Manchester City, von wo es ihn nach zwölf Monaten zu den Bayern zog. 2016 wurde Boateng zudem zu Deutschlands Fußballer des Jahres gewählt.