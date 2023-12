Jerome Boateng würde eine Rückkehr von Toni Kroos in die deutsche Fußball-Nationalmannschaft begrüßen. "Er ist ein Weltklassespieler und würde der deutschen Nationalmannschaft gut zu Gesicht stehen", sagte Boateng im SID-Interview.

Kroos hatte seine DFB-Karriere nach dem Achtelfinal-Aus bei der EM 2021 gegen England (0:2) und 106 Länderspielen beendet. Bundestrainer Julian Nagelsmann aber heizte die Rückkehr-Spekulationen im ZDF-Sportstudio an, als er ein Comeback einen "interessanten Gedanken" nannte.

"Die Erfolge von Toni Kroos sprechen für sich. Er ist langjähriger Führungsspieler bei Real Madrid. Ich finde, dass er fußballerisch in Deutschland zu schlecht wegkommt. Wenige Spieler haben so einen Ruhepuls und strahlen so eine Abgeklärtheit am Ball aus", sagte Boateng über seinen Teamkollegen beim WM-Triumph 2014.

Der DFB-Auswahl traut der 35-Jährige trotz der jüngsten Misserfolge eine erfolgreiche Heim-EM zu. "Ich glaube an eine starke EM im eigenen Land und weiß, was für eine Energie innerhalb des Landes entstehen kann. Daher blicke ich zuversichtlich auf die kommende Europameisterschaft und denke, dass es Deutschland weit bringen wird", sagte Boateng.