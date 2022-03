Eine Gruppe brasilianischer Fußballspieler ist nach mehrtägiger Flucht vor dem Krieg in der Ukraine am Dienstag in der Heimat gelandet.

São Paulo (SID) - Eine Gruppe brasilianischer Fußballspieler mitsamt Familien ist nach mehrtägiger Flucht vor dem Krieg in der Ukraine am Dienstag in der Heimat gelandet. "Das Schlimmste war, was wir auf der Straße sahen: Menschen, die starben, Menschen, die nichts mit dieser Situation zu tun hatten", sagte Stürmer Pedrinho von Schachtjor Donezk nach der Ankunft in Sao Paulo.

"Ich habe meine vier Monate alte Tochter mitgenommen. Ich wollte nur, dass es ihr gut geht. Die Bilder des Terrors und der zerstörten Städte sind in meinem Kopf geblieben", erklärte der 23-Jährige.

13 Profis des ukrainischen Topklubs Schachtjor waren mit Dutzenden anderen Menschen zunächst mit dem Zug und dann per Bus nach Rumänien gereist, von wo sie ihre Flüge nach Brasilien nahmen.

Als Russland am vergangenen Donnerstag in die Ukraine einmarschierte, suchten die Brasilianer von Schachtjor und zwei Spieler von Dynamo Kiew - der Uruguayer Carlos de Pena und der Brasilianer Vitinho - mit ihren Familien zunächst Zuflucht in einem Hotel und baten die brasilianische Regierung um Hilfe bei der Ausreise.

"Alles ging von einem Tag auf den anderen in die Luft. Am Donnerstagmorgen waren wir zu Hause, als wir die Bomben und Flugzeuge hörten, damit begann der Albtraum", sagte de Pena der AFP: "Es war nicht einfach, den Transport zu koordinieren, denn es gab viele verzweifelte Menschen, viele Menschen auf der Flucht, russische Truppen, die sich der Hauptstadt näherten."

Nach drei Tagen im Hotel begaben sich die Spieler auf eine 17-stündige Zugfahrt und anschließend auf eine 15-stündige Busfahrt mit Hilfe der Europäischen Fußball-Union (UEFA), um Rumänien zu erreichen. "Es war sehr dunkel, als wir aufbrachen, wir wussten nicht, was uns erwarten würde", sagte Schachtjor-Spieler Maycon, der in Sorge bleibt um seine ukrainischen Teamkollegen: "Wir haben dort großartige Freunde, es tut mir leid für sie. Ich hoffe wirklich, dass sich alles klären wird."