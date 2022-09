Das letzte Testspiel von Brasilien vor der WM-Endrunde in Katar ist von einem mutmaßlich rassistischen Zwischenfall überschattet worden.

Paris (SID) - Das letzte Testspiel des Rekord-Weltmeisters Brasilien vor der im November beginnenden WM-Endrunde in Katar ist von einem mutmaßlich rassistischen Zwischenfall überschattet worden. Beim 5:1 (4:1)-Sieg der Südamerikaner in Paris gegen Tunesien wurde eine Banane in Richtung des brasilianischen Stürmers Richarlison geworfen, die den 25-Jährigen von Tottenham Hotspur jedoch verfehlte.

Die einseitige Partie im Parc des Princes war schon zur Halbzeit entschieden. Zweifacher Torschütze für die Selecao war Raphinha (11. und 40. Minute), des weiteren trafen Richarlison (19.), Superstar Neymar per Strafstoß (29.) sowie Pedro (74.). Montassar Talbi (18.) hatte für den zwischenzeitlichen Ausgleich der Nordafrikaner gesorgt.

Die Brasilianer, die ihren siebten Länderspielsieg in Serie feierten, treffen in der WM-Vorrunde auf Serbien, die Schweiz und Kamerun. Tunesien muss in der Gruppenphase gegen Dänemark, Australien sowie Titelverteidiger Frankreich antreten.