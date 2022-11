Doha (SID) - Brasiliens Fußball-Nationaltrainer Tite geht weiter von einer Rückkehr von Superstar Neymar sowie Rechtsverteidiger Danilo beim Turnier in Katar aus. "Ich glaube, dass Neymar und Danilo noch bei dieser WM spielen werden", sagte der 61-Jährige: "Und meine Meinung deckt sich mit den medizinischen Berichten. Wir müssen aber von Tag zu Tag schauen." Gegen die Schweiz wird das Duo am Montag (17.00 Uhr MEZ/ARD und MagentaTV) noch fehlen.

Tite ist zuversichtlich, dass sein Team den Ausfall des Superstars vorerst verkraften kann. "Neymar ist natürlich ein außerordentliches Talent. Aber Brasilien hat viele große Talente, wir glauben auch an unsere anderen Spieler. All unsere Spieler sind bereit", betonte der Coach: "Wir haben Optionen". Man habe auch ohne Neymar "100 Prozent Vertrauen", ergänzte Abwehrspieler Marquinhos: "Wir können mit Ausfällen umgehen".

Er sehe im Teamcamp mittlerweile auch wieder "einen zuversichtlichen Neymar, der sehr fleißig für seine Genesung arbeitet", so Marquinhos weiter. Der Offensivkünstler werde "24 Stunden am Tag" behandelt. "Er will so sehr fit werden", berichtete Marquinhos: "Wir wissen nicht, wie lange es dauert. Ich hoffe, er ist bald körperlich und mental 100 Prozent fit."