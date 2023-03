Köln (SID) - Brasiliens Fußballerinnen kommen ohne ihren Superstar Marta zum Länderspiel nach Deutschland. Die sechsmalige Weltfußballerin musste für den WM-Test gegen die DFB-Auswahl am 11. April in Nürnberg (18.00 Uhr/ARD) wegen einer Verletzung im linken Oberschenkel absagen und fällt zudem für das Duell des Südamerika-Meisters am kommenden Freitag gegen Europameister England im Londoner Wembley-Stadion aus.

Marta hatte erst im Februar nach knapp einjähriger Pause wegen eines Kreuzbandrisses ihr Comeback in der Selecao gegeben. Ihr US-Klub Orlando Pride hat nun eine dreiwöchige Zwangspause angekündigt. Für die 37-Jährige hat Nationaltrainerin Pia Sundhage Mittelfeldspielern Duda Santos von SE Palmeiras nachnominiert.