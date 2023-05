Die DFB-Stiftung Egidius Braun lädt zum Länderspiel gegen die Ukraine am 12. Juni in Bremen Kinder und Jugendliche ein, die kriegsbedingt nach Deutschland fliehen mussten und inzwischen in Fußballvereinen zumindest ein Stück Heimat gefunden haben. Für die Kinder und Jugendlichen sowie deren Begleitpersonen stehen insgesamt 1000 Tickets zur Verfügung. Es ist das 1000. Länderspiel in der deutschen Länderspiel-Geschichte. Die Braun-Stiftung engagiert sich karitativ bereits seit 2001 in der Ukraine.

"Mit dem Länderspiel in Bremen setzt der Fußball ein besonderes Zeichen für den Frieden, etwas das uns gerade als Stiftung sehr am Herzen liegt. Alleine im vergangenen Jahr haben wir mit der DFB-Stiftung Egidius Braun mehr als zehn Millionen Euro für die Unterstützung unserer Freundinnen und Freunde in der Ukraine bereitgestellt", sagt DFB-Vizepräsident Ralph-Uwe Schaffert, der Vorsitzende des Stiftungsvorstandes.

Mit den Freikarten wollen man den betroffenen Kindern und Jugendlichen eine Freude bereiten und ihnen zeigen, "dass wir solidarisch an ihrer Seite stehen", meinte Schaffert weiter.