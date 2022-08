Oberschleißheim (SID) - Der dreimalige Olympiasieger Sebastian Brendel (34) hat bei den Kanu-Europameisterschaften im Canadier-Zweier seine dritte Medaille gewonnen. Gemeinsam mit Tim Hecker kam der 34-Jährige am letzten Wettkampftag der Heim-EM über 500 m nach 1:45.510 Minuten ins Ziel und holte Bronze. Gold ging an Joan Antoni Moreno und Adrian Sieiro aus Spanien. Das polnische Boot von Wiktor Glazunow und Tomasz Barniak gewann Silber.

Bei der WM im kanadischen Halifax war das deutsche Duo im Rennen über die künftig olympische Distanz nicht über den vierten Platz hinausgekommen. Auf der Regattastrecke in Oberschleißheim war es für Brendel die dritte Medaille im dritten Wettkampf. Am Freitag hatten er und Hecker Gold über die ehemals olympischen 1000 m gewonnen, auch am Samstag stand der Potsdamer nach dem Rennen im Canadier-Einer über 5000 m ganz oben auf dem Podest.

Am Vormittag des letzten Wettkampftages hatten die deutschen Kanutinnen und Kanuten bereits vorgelegt. Martin Hiller und Tamas Grossmann gewannen wie auch schon bei der WM vor zwei Wochen die Gold-Medaille im Kajak-Zweier über 1000 m. Paulina Paszek und Jule Hake (K2) sowie Lisa Jahn und Sophie Koch (C2) sicherten sich jeweils Bronze.

Insgesamt haben die Athletinnen und Athleten des Deutschen Kanu-Verbandes (DKV) bei der Heim-EM damit bislang zehn Medaillen gesammelt. Am letzten Wettkampftag in Oberschleißheim stehen am Nachmittag noch mehrere Entscheidungen auf dem Programm.