Milton Keynes (SID) - Nationalspielerin Klara Bühl hat sich vor dem EM-Halbfinale der deutschen Fußballerinnen gegen Frankreich am Mittwochabend (21.00 Uhr/ZDF und DAZN) mit einem Videogruß aus der Corona-Isolation zu Wort gemeldet. "Ich bin mir sicher, sie werden heute ein Feuerwerk abfackeln", sagte die 21-Jährige von Bayern München in einem Twitter-Clip und schloss mit der Botschaft: "Auf geht's, Deutschland!"

Flügelspielerin Bühl, die in den vier bisherigen EM-Spielen immer in der deutschen Startelf stand, war am Tag vor dem Prestigeduell in Milton Keynes positiv auf das Coronavirus getestet und vom Team isoliert worden. Nach Torjägerin Lea Schüller (Bayern München) ist es der zweite Fall im deutschen Team.