Sofia (SID) - Jasen Petrow ist als bulgarischer Fußball-Nationaltrainer zurückgetreten. Der 53-Jährige zog damit die Konsequenz aus der 2:5-Pleite in der Nations League am Sonntag gegen Georgien.

"Ich habe nicht das moralische Recht zu bleiben. Wir werden uns trennen. Ich übernehme die ganze Verantwortung", sagte der im Januar 2021 angetretene Petrow dem TV-Sender BNT. Interimsweise wird nun Sportchef Georgi Iwanow das Team in den Auswärtsspielen gegen Gibraltar am Donnerstag und drei Tage darauf in Georgien betreuen.