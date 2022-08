Der Bundestrainer der deutschen Springreiter sieht seine Equipe vor Beginn der WM-Wettkämpfe am Mittwoch in Herning gut gerüstet.

Herning (SID) - Der Bundestrainer der deutschen Springreiter sieht seine Equipe vor Beginn der WM-Wettkämpfe am Mittwoch in Herning gut gerüstet. "Erstmal bin ich froh, dass alle gesund und munter hier angekommen sind", sagte Otto Becker: "Das Stadion macht einen Super-Eindruck, die Pferde stehen ruhig und komfortabel. Wir sind bereit und hoffen natürlich, dass es gut läuft für uns. Es kann losgehen."

Die Wettbewerbe der Springreiter beginnen am Mittwoch mit einem Zeitspringen, bei dem Fehler und Zeit in Punkte umgewandelt werden. Der Reiter mit der niedrigsten Punktzahl geht mit null Strafpunkten in die zweite Prüfung mit zwei Umläufen (Donnerstag), die als erster Teil der Teamwertung zählt. Die Mannschaftsmedaillen werden am Freitag ebenfalls in einem Springen mit zwei Umläufen vergeben. Die 25 besten Einzelreiter der Teamwertung ermitteln dann am Sonntag den Nachfolger von Tryon-Weltmeisterin Simone Blum (Zolling).

Für Deutschland reiten in Herning Europameister Andre Thieme (Plau am See) mit Chakaria, der dreimalige Weltcupsieger Marcus Ehning (Borken) mit Stargold, Christian Ahlmann (Marl) mit Dominator und Jana Wargers (Hamburg) mit Limbridge. Das Reservepaar sind Janne Friederike Meyer-Zimmermann (Pinneberg) und Messi.