Dortmund (SID) - Die Fußballerinnen von Borussia Dortmund haben den ersten Aufstieg ihrer jungen Vereinsgeschichte gefeiert. Zum Abschluss ihrer Premierensaison gewannen die Kreisligameisterinnen auch das Aufstiegsspiel am Mittwochabend gegen den TV Brechten II mit 4:0 (3:0) und spielen in der kommenden Saison in der Bezirksliga.

"Es wäre wünschenswert, dass es so weitergeht. Denn wie jeder weiß, haben wir uns unseren Weg selber vorgezeichnet: Wir möchten gerne in der Bundesliga spielen", sagte Abteilungsleiterin Svenja Schlenker dem SID.

Die Eliteklasse ist für die Dortmunderinnen noch fünf Aufstiege entfernt. Die Kreisliga-Saison hatte das Team von Trainer Thomas Sulewski mit 18 Siegen aus 18 Spielen und einem Torverhältnis von 143:3 dominiert.

Unter den rund 1000 Zuschauern waren auch der BVB-Geschäftsführer Carsten Cramer sowie die Ex-Profis Teddy de Beer und Patrick Owomoyela. Via Social Media gratulierte unter anderem auch BVB-Profi Jude Bellingham im schwarzen Aufstiegsshirt.