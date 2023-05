Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg kämpfen vor vollem Haus um ihren dritten Champions-League-Titel. Wie der niederländische Verband KNVB mitteilte, ist das Endspiel im PSV-Stadion in Eindhoven am 3. Juni mit 34.120 Zuschauenden ausverkauft. Gegner der Wölfe, die 2013 und 2014 in der Königsklasse triumphiert hatten, ist der FC Barcelona.

"Dass das erste ausverkaufte Finale dieses Wettbewerbs in unserem Land stattfinden wird, ist ein wunderbarer Meilenstein, der für immer Bestand haben wird", sagte KNVB-Generalsekretär Gijs de Jong. Es wird zugleich das bestbesuchte Frauenspiel in der niederländischen Fußballgeschichte sein.

Die Niederlande bewerben sich gemeinsam mit Deutschland und Belgien um die Ausrichtung der WM-Endrunde 2027.