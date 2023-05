Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg greifen nach ihrem dritten Champions-League-Titel. Der deutsche Double-Gewinner setzte sich im Halbfinalrückspiel beim FC Arsenal am Montag vor der englischen Rekordkulisse von 60.063 Zuschauern mit 3:2 nach Verlängerung durch. Das Hinspiel hatte 2:2 geendet.

Stina Blackstenius (11.) brachte Arsenal in Führung, Jill Roord (41.) glich für die Wolfsburgerinnen aus. Alexandra Popps Kopfball-Tor (58.) konterte Jennifer Beattie (75.). Den entscheidenden Treffer im ausverkauften Emirates Stadium erzielte Pauline Bremer (119.). Endspielgegner ist am 3. Juni in Eindhoven der FC Barcelona.