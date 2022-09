Der englische Fußball-Erstligist FC Chelsea hat am letzten Tag des Transferfensters nochmal zugeschlagen und Pierre-Emerick Aubameyang verpflichtet.

London (SID) - Der englische Fußball-Erstligist FC Chelsea hat auch am letzten Tag des Transferfensters nochmal ordentlich zugeschlagen und Offensivspieler Pierre-Emerick Aubameyang verpflichtet. Wie der Klub aus der Premier-League in der Nacht zu Freitag mitteilte, kommt der 33 Jahre alte gabunische Nationalspieler vom FC Barcelona und erhält in London einen Zwei-Jahres-Vertrag bis 2024. Die Ablösesumme für den früheren Dortmunder soll bei rund 12 Millionen Euro (10,3 Millionen Pfund) liegen.

"Ich bin sehr glücklich. Es ist eine Ehre, Teil dieser Mannschaft zu sein, und ich kann es kaum erwarten, anzufangen", wird Aubameyang auf der Klub-Website zitiert: "Ich habe noch eine Rechnung mit der Premier League offen, daher ist es schön, wieder dabei zu sein, und wirklich aufregend."

Aubameyang hatte England und den FC Arsenal erst im Januar verlassen und war nach Spanien gewechselt.

Zudem holte Chelsea den Schweizer Nationalspieler Denis Zakaria. Der ehemalige Gladbacher wechselt auf Leihbasis bis zum Saisonende vom italienischen Rekordmeister Juventus Turin zu den Blues. Chelsea besitzt zudem eine Kaufoption für den 25-Jährigen.

"Denis ist ein talentierter Mittelfeldspieler mit viel Qualität und Können. Er wird unseren Kader in dieser Saison bereichern", sagte Todd Boehly, Vorstandsvorsitzender von Chelsea.

Der Champions-League-Sieger von 2021 hat damit in diesem Sommer mit der Unterstützung des neuen Eigentümers rund 280 Millionen Euro (240 Millionen Pfund) für neue Spieler ausgegeben.