Der englische Spitzenklub FC Chelsea rüstet weiter für die kommende Saison auf und hat den Nationalspieler Axel Disasi von der AS Monaco verpflichtet.

Der englische Fußball-Spitzenklub FC Chelsea rüstet weiter für die kommende Premier-League-Saison auf und hat den französischen Nationalspieler Axel Disasi von der AS Monaco verpflichtet. Wie die Blues am Freitag bekannt gaben, unterschrieb der Verteidiger in London einen Vertrag bis 2029. Medienberichten zufolge soll die Ablösesumme bei rund 44 Millionen Euro liegen.

"Axel hat seine Qualitäten über mehrere Spielzeiten in Frankreich unter Beweis gestellt, und das hat verdientermaßen zu Anerkennung auf der internationalen Bühne geführt", sagten Chelsea Co-Sportdirektoren Laurence Stewart und Paul Winstanley über Disasi, der im vergangenen Winter bei der WM in Katar mit Frankreich das Finale erreicht hatte.

Chelsea hat mit Tabellenplatz zehn die schlechteste Saison seit fast 30 Jahren hinter sich. Neu-Teammanager Mauricio Pochettino und Co. starten am 13. August mit einem Heimspiel gegen Jürgen Klopps FC Liverpool in die neue Spielzeit.