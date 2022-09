Nyon (SID) - Die Fußballerinnen von Bayern München treffen im Kampf um den Einzug in die Gruppenphase der Champions League auf den spanischen Vize-Meister Real Sociedad. Das ergab die Auslosung der zweiten und finalen Qualifikationsrunde am Donnerstag in Nyon/Schweiz.

Ausgetragen werden die Hin- und Rückspiele am 20./21. und 28./29. September, die Bayern genießen im zweiten Duell Heimrecht. Der deutsche Double-Gewinner VfL Wolfsburg ist für die am 19. Oktober startende Gruppenphase gesetzt.

Eintracht Frankfurt war als dritter deutscher Starter in der ersten Qualifikationsrunde im August an Ajax Amsterdam (1:2) gescheitert. Das Finale findet am 3. oder 4. Juni 2023 in Eindhoven statt.