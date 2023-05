Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg können beim Kampf um den Finaleinzug in der Champions League auf Torjägerin Alexandra Popp zählen.

Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg können beim Kampf um den Finaleinzug in der Champions League auf Torjägerin Alexandra Popp zählen. Die Kapitänin hat ihre Wadenverletzung auskuriert und steht im Halbfinal-Rückspiel beim FC Arsenal (18.45 Uhr/DAZN) in der Startformation. Die Wölfinnen müssen im Emirates Stadium gewinnen, um ins Endspiel in Eindhoven (3. Juni) einzuziehen, das Hinspiel war 2:2 ausgegangen.