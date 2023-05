Die Fußballerinnen des 1. FC Nürnberg steigen in die Bundesliga auf.

Die Fußballerinnen des 1. FC Nürnberg steigen in die Bundesliga auf. Der Club gewann am letzten Zweitliga-Spieltag vor 2500 Fans im ausverkauften Max-Morlock-Platz 3:0 (1:0) gegen die zweite Mannschaft der TSG Hoffenheim und folgt Meister RB Leipzig ins Fußball-Oberhaus. Verfolger FSV Gütersloh hat trotz eines 2:0 (1:0) gegen Eintracht Frankfurt II einen Punkt weniger auf dem Konto und bleibt zweitklassig.

"Ich war so aufgeregt, das Spiel ist voll an mir vorbeigegangen", sagte die Doppeltorschützin zum 1:0 und 2:0, Marina Scholz, nach der Partie. Im Hinblick auf die Feierlichkeiten mit der Mannschaft kündigte die U17-Nationalspielerin trotz aller Euphorie an, Vorsicht walten zu lassen: "Ich werde aufpassen."